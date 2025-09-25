Правительство одобрило проект бюджета России на 2026—2028 годы

Правительство России одобрило проект основного финансового документа страны на предстоящий трехлетний период — с 2026 по 2028 год. Соответствующее сообщение размещено в официальном телеграм-канале кабинета министров.

© Московский Комсомолец

Согласно опубликованной информации, ключевыми ориентирами бюджета станут безусловное выполнение социальных обязательств перед населением, а также обеспечение потребностей обороноспособности и безопасности государства.

Особое внимание в рамках бюджетной политики будет уделено мерам поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал проект как абсолютно сбалансированный, подчеркнув, что все социальные гарантии не только выполняются, но и будут гарантированно обеспечены в полном объеме.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания 24 сентября текущего года анонсировал повышение минимального размера оплаты труда с января 2026 года более чем на 20% — до 27 093 рублей. Эта мера, по словам главы кабмина, положительно скажется на доходах 4,5 миллионов граждан, а практика регулярной индексации МРОТ будет продолжена.