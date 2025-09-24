Болгария назвала сроки прекращения транзита российского газа

София поддержит инициативу ЕС по отказу от энергоносителей из России и полностью откажется от потребления и транзита российского газа до 2028 года, рассказал журналистам премьер-министр Болгарии Росен Желязков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По его словам, республика намерена в 2026 году разорвать контракт на закупку и транзит российского газа, а в 2027-28 годах полностью исключить его с болгарского рынка.

Глава правительства пояснил, что все потребление природного газа в стране покрывается за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют через специализированные терминалы.

Премьер уточнил, что Болгария уже договорилась об импорте СПГ из США.

Напомним, что в 2021 году доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций.

В 19-м пакете санкций против России Еврокомиссия предложила отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше, чем предусматривалось ранее в рамках планов по обретению энергонезависимости.