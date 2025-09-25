Сийярто назвал Болгарию надежным транзитером газа из России

Недавние сообщения о прекращении Болгарией транзита российского газа с 2026 года следует рассматривать в контексте планов Евросоюза по отказу от российских энергоносителей, которые еще не приняты окончательно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым, сообщает телеканал M1.

Сийярто подчеркнул, что Болгария остается надежным транзитером российского газа.

«Я позвонил своему другу Жечо Станкову, министру энергетики Болгарии, и спросил его, какова их позиция на данный момент. Он заверил меня, что Болгария останется надежным транзитным партнером для Венгрии, что Болгария не поставит Венгрию в затруднительное положение», — заявил Сийярто.

Венгерский министр также отметил, что план Еврокомиссии REPowerEU о полном отказе от российских энергоресурсов является «не самым удачным», но пока остается лишь предложением, и решения по нему еще не приняты, а обсуждения продолжаются.

Накануне болгарское национальное радио, ссылаясь на премьер-министра Росена Желязкова, сообщило, что Болгария намерена присоединиться к решению ЕС о прекращении контрактов на использование или транзит российского газа в 2026 году.