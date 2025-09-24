Германия предложила принцип "покупай европейское" для перезапуска экономики ЕС

Подход "покупай европейское" для таких важных компонентов, как современные полупроводники, а также единый рынок обороны с совместными проектами вооружений, должен стать основой плана для перезапуска экономики ЕС, заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайл.

По его словам, в современном бюджете Евросоюза необходимо предусмотреть средства на улучшение трансграничных железнодорожных и дорожно-транспортных связей, энергетических сетей, безопасности внешних границ и научных исследований.

Вице-канцлер Германии призвал также к созданию в ЕС "Союза сбережений и инвестиций", который мобилизует больше частного капитала для поддержки роста стартапов и растущих предприятий.

Кроме того, глава минфина Германии настаивает на быстрых торговых соглашениях с партнерами, включая Индию и южноамериканский торговый блок Меркосур, в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.