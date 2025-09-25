Киеву нужно 23 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета

Алиса Селезнёва

Киеву ведет переговоры с ЕС и МВФ по поводу получения 23 миллиардов долларов для сокращения дефицита финансирования. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Financial Times.

По информации источников издания, сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко намерен провести встречу с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом для решения проблемы дефицита финансирования из-за прекращения США поддержки Киева.

«В следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки», — пояснили источники.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции на Украине вырос в ноябре 2024 года до 11,2% в годовом исчислении по сравнению с 9,7% в октябре. Также ожидается, что в 2025 году дефицит бюджета Украины составит 39,5 миллиарда долларов, что эквивалентно 19,4% от ВВП.

При этом в феврале 2025 года в США подсчитали стоимость защиты Украины для Европы. По информации агентства Bloomberg, Европе придется заплатить 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если она возьмет на себя основное бремя урегулирования украинского кризиса. Эти деньги пойдут как на защиту Украины, так и на расширение вооруженных сил европейских стран.