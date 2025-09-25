Какие продукты подешевели и подорожали больше всего

На неделе с 16 по 22 сентября 2025 года инфляция в России составила 0,08%. Годовая инфляция снизилась с 8,02% до 7,99%, указано в обзоре Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,09% за неделю:

Подешевели : картофель — на 2,2% за неделю, лук — на 2,1%, капуста — на 2,1%, морковь — на 1,8%, свекла — на 1,1%.

: картофель — на 2,2% за неделю, лук — на 2,1%, капуста — на 2,1%, морковь — на 1,8%, свекла — на 1,1%. Подорожали: помидоры — на 10% за неделю, яйца куриные — на 1,5%, бананы — на 1,2%.

В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,13%. На бензин рост цен составил 0,6%, на дизельное топливо — 0,4%.