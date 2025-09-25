Набиуллина заявила о постепенном выходе экономики России из перегрева

Экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

По словам Набиуллиной, ранее Россия сталкивалась с внешними шоками, как в 2008–2009, 2014–2015 годах и в 2022 году, когда экономика резко останавливалась, росла безработица и наблюдался всплеск инфляции. Тогда после быстрого преодоления инфляционного скачка Центральный банк мог оперативно снижать ключевую ставку, а сейчас процесс выхода из перегрева проходит плавно и постепенно, передает ТАСС.

Набиуллина также обратила внимание на значительное ускорение кредитной активности, особенно в сегменте корпоративного кредитования в июле и августе. Она отметила, что «ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными».

Глава ЦБ добавила, что если ускорение роста кредитов сохранится в течение нескольких месяцев, это станет явным признаком заметного смягчения денежно-кредитных условий.

При этом Набиуллина подчеркнула важность осторожности: слишком быстрое смягчение политики может привести к риску повторного роста инфляции. Она заверила, что Центральный банк будет принимать решения по ключевой ставке максимально взвешенно и аккуратно, чтобы не подвергать экономику дополнительным инфляционным угрозам.

Ранее президент России Владимир Путин отметил отсутствие признаков рецессии в стране.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России продолжает расти неравномерно после периода перегрева, но признаки рецессии отсутствуют.

ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до 16% в 2025 году.