Костин предсказал неминуемую смерть «Базеля III»

Костин предсказал медленную, но неминуемую смерть "Базеля III"

ТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин предсказал постепенную и неминуемую смерть Бразильских стандартов банковского регулирования.

Об этом он заявил, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом", - сказал он.

Глава ВТБ при этом процитировал слова крупного немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg о том, что внедрение в Европе новых глобальных бразильских требований к капиталу банков подорвет их способность поддерживать долгосрочные проекты, имеющие решающее значение для национальной обороны.

Ранее Костин заявлял, что сам по себе "Базель" и следование его многим принципам становится "абсурдным", а многие принципы "Базеля" в нынешних условиях больше не работают. Он также предлагал разработать отечественный стандарт и назвать его "Воронеж-1".