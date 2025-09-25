Набиуллина рассказала о рисках резкого снижения ключевой ставки

Банк России продолжит принимать решения по ключевой ставке с осторожностью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

Она подчеркнула, что регулятор будет действовать взвешенно, внимательно оценивая текущую экономическую ситуацию. По ее словам, значительный рост кредитования в июле и августе может свидетельствовать о смягчении денежно-кредитной политики, если эта тенденция сохранится несколько месяцев.

Набиуллина добавила, что слишком быстрое ослабление условий кредитования может привести к новому всплеску инфляции, поэтому решения ЦБ будут приниматься с учетом всех рисков, передает РИА Новости.

Ранее ВТБ прогнозировали, что ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может снизиться до 16 процентов. На оставшихся двух заседаниях Центробанка возможны разные сценарии по ключевой ставке. В частности, снижение может происходить по 0,5 процентного пункта на каждом заседании или же ставка может остаться без изменений на одном заседании, а на следующем снизиться сразу на один процентный пункт.