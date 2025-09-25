Индия выдвинула США условия для отказа от российской нефти

Индия уведомила Соединенные Штаты, что согласна отказаться от импорта российской нефти в том случае, если Вашингтон снимет санкции с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, прекращение поставок сырой нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии может привести к резкому росту мировых цен.

Индийские НПЗ в июле 2025 года платили за российскую нефть в среднем $68,9 за баррель. В это же время стоимость барреля нефти из Саудовской Аравии составляла $77,5, а из США – $74,2.

Напомним, что президент США Дональд Трамп летом текущего года объявил о введении в отношении Индии пошлин в размере 25%. В дальнейшем он ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Министр торговли США Говард Латник заметил на фоне введения пошлин, что Вашингтон может заключить торговую сделку с Индией после отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.

Индия приняла окончательное решение по российской нефти

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил на полях Генассамблеи ООН, что ужесточение санкций со стороны Вашингтона против России возможно только после того, как «активизируются» европейские страны, в огромных объемах покупающие российские энергоресурсы.