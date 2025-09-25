У Франции проблемы: госдолг страны побил новый рекорд

Во втором квартале 2025 года государственный долг Франции достиг рекордного уровня, превысив 3,4 триллиона евро и составив 115,6% валового внутреннего продукта страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Это что означает увеличение на 70,9 миллиарда евро после 40,2 миллиарда евро в предыдущем квартале, говорится в материале. В первом квартале в процентах от валового внутреннего продукта госдолг составлял 113,9%.

Увеличение государственного долга Франции во втором квартале 2025 года на 70,9 миллиарда евро обусловлено рядом факторов. Центральный аппарат правительства значительно увеличил задолженность, выпуская облигации и привлекая депозиты. Также значительный вклад в рост долга внес сектор социального обеспечения, в частности, национальная касса по сбору социальных взносов (Urssaf).

Госдолг Франции занимает третье место в Европейском Союзе после Греции и Италии. Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), на конец 1995 года его объем составлял всего 57,8% валового внутреннего продукта страны.

В начале августа бывший премьер Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро.