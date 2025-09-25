В США оценили полный запрет ЕС на импорт российской нефти

Лера Букина

Эксперты Goldman Sachs считают маловероятным полный запрет Евросоюза на импорт российской нефти. Они отмечают, что несколько стран блока, включая Венгрию и Словакию, имеют слабую мотивацию поддерживать эту инициативу из-за своей сильной зависимости от российских поставок, передает Bloomberg.

Европейский Союз не включил полный запрет на импорт российской нефти в девятнадцатый пакет антироссийских санкций, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к прекращению закупок энергоносителей у РФ.

Аналитики Goldman Sachs считают, что даже при введении такого запрета его влияние на мировой рынок будет «ограниченным». По их мнению, потоки российской нефти просто изменят направление, но не прекратятся.

Россия в настоящее время обеспечивает 17% (1,9 миллиона баррелей в сутки) европейского морского импорта нефти и конденсата, а также 10% (600 тысяч баррелей в сутки) импорта нефтепродуктов. По мнению экспертов банка, эти объемы могут быть замещены другими производителями, в частности, американскими, согласно энергетическому соглашению между США и ЕС.