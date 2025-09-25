В США оценили полный запрет ЕС на импорт российской нефти

Эксперты Goldman Sachs считают маловероятным полный запрет Евросоюза на импорт российской нефти. Они отмечают, что несколько стран блока, включая Венгрию и Словакию, имеют слабую мотивацию поддерживать эту инициативу из-за своей сильной зависимости от российских поставок, передает Bloomberg.

Европейский Союз не включил полный запрет на импорт российской нефти в девятнадцатый пакет антироссийских санкций, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к прекращению закупок энергоносителей у РФ.

Аналитики Goldman Sachs считают, что даже при введении такого запрета его влияние на мировой рынок будет «ограниченным». По их мнению, потоки российской нефти просто изменят направление, но не прекратятся.

Россия в настоящее время обеспечивает 17% (1,9 миллиона баррелей в сутки) европейского морского импорта нефти и конденсата, а также 10% (600 тысяч баррелей в сутки) импорта нефтепродуктов. По мнению экспертов банка, эти объемы могут быть замещены другими производителями, в частности, американскими, согласно энергетическому соглашению между США и ЕС.