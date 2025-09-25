Бензин Аи-92 подорожал до рекордного показателя

Бензин Аи-92, по данным Петербургской биржи, подорожал до 73 848 рублей за тонну, что стало рекордным показателем.

Стоимость марки Аи-95, по данным Петербургской биржи, составила 79 788 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо и авиакеросин подешевели, мазут подорожал.

Биржевая стоимость Аи-92 и Аи-95 увеличивалась почти все лето, побила рекорды 2023 года в августе и с тех пор обновляет их.