Аналитик: Рост ставки НДС практически не окажет влияния на курс рубля

Вероятное повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), предложенное минфином, неизбежно окажет влияние на российский финансовый рынок. Влияние это будет напоминать что-то вроде приема горького лекарства: сначала ощущения не очень, но в более долгосрочной перспективе вполне возможен позитивный эффект. Курс рубля на возможное повышение ставки НДС должен отреагировать опосредованно и слабо, а фондовый рынок - уже сильнее, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Предложение повысить ставку НДС с 20% до 22% с 2026 года содержится в "бюджетном пакете" вместе с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы, который минфин в среду внес на рассмотрение правительства. Кабмин проект бюджета в тот же день одобрил. При этом льготная ставка НДС 10% сохраняется для всех социально значимых товаров (продукты, лекарства, детские товары и так далее). Умеренный рост НДС принесет дефицитному на данный момент федеральному бюджету значительные дополнительные поступления, которые направят на решение вопросов обороны и безопасности.

Возможное повышение ставки НДС будет влиять на финансовый рынок, как и на все остальное, через инфляционный механизм.

Так, при прочих равных повышение ставки НДС, если смотреть в краткосрочной перспективе, обычно приводит либо к тому, что инфляция как минимум тормозит снижение, а как максимум - на коротком отрезке времени может ускориться. Зная это, можно сделать выводы и о влиянии возможного повышения ставки НДС на финансовый рынок.

Банк России, отвечающий за показатели инфляции, по этому поводу уже высказался. По мнению регулятора, предложения минфина для динамики инфляции в целом будут нейтральны.

Сбалансированный с помощью новых поступлений федеральный бюджет в недалекой перспективе должен выступить в роли тормоза для инфляции.

"Эти инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября (тогда ЦБ понизил ключевую ставку на один процентный пункт, до нынешних 17%. - Прим. ред.). Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части. При этом мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября (дата следующего заседания ЦБ по ключевой ставке, на нем регулятор представит среднесрочный макроэкономический прогноз. - Прим. ред.)", - рассказали "Российской газете" в ЦБ.

По мнению руководителя аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, влияние повышения ставки НДС на рубль станет, скорее, опосредованным. Например, если инфляция краткосрочно ускорится, то это может привести к сохранению повышенного уровня ключевой ставки более продолжительное время, что позитивно для рубля, указывает он.

Возможный рост ставки НДС практически не окажет влияния на курс рубля: на него гораздо больше влияют совсем другие факторы, соглашается главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем ослабления курса рубля с 81 руб. за долл. в среднем в этом квартале до 85 руб. за долл. в четвертом квартале из-за сезонного возрастания спроса на импорт, снижения нефтяных цен и меньшей продажи валюты экспортерами", - говорит эксперт.

А вот если говорить о рынке акций, то влияние вероятного повышения ставки НДС на него уже можно назвать умеренно негативным, солидарны аналитики. Здесь тоже работает инфляционный механизм и тоже на короткий срок. В этом случае рост налоговой ставки автоматически снижает прибыльность российских компаний и, скорее всего, на какое-то время тормозит снижение ключевой ставки Банка России. Пока ставка высокая, как сейчас, и держать деньги на банковских вкладах или в облигациях выгоднее, инвесторы массово покупать акции не будут.

Следовательно, на заметный рост показателей на рынке акций пока рассчитывать не приходится. При этом важно помнить и о том, на какие конкретно бизнесы, торгующиеся на бирже, оказывает влияние ставка НДС. Например, для компаний-экспортеров возможное повышение ставки НДС вполне может пройти и незамеченным, но другое дело - компании, ориентированные на внутренний рынок.

"Компании, как правило, переносят повышение налогов на потребителей", - напоминает Евстифеев.

Но если смотреть на ситуацию в перспективе, а не в моменте, то она меняется.

"На среднесрочном горизонте более сбалансированный бюджет является дезинфляционным фактором, который позволит ЦБ при прочих равных снижать ставку активнее в следующем году", - подчеркивает Васильев.

Для бюджета более выражен среднесрочный эффект, поскольку повышение доходов позволяет сократить дефицит либо увеличить расходы, что позитивно для экономики, соглашается Евстифеев.