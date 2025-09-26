ЕК предложила выделить Киеву кредит за счет активов России

Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счёт замороженных российских активов, пишет Politico.

По данным газеты, которая ссылается на записку ЕК, оказавшуюся в его распоряжении, предложение уже доведено до сведения стран — участниц ЕС.

Ожидается, что 26 сентября вопрос будет обсуждаться послами ЕС, а на следующей неделе об этом будут говорить европейские лидеры на встрече в Копенгагене.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права.

Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что передача российских замороженных активов Украине нанесёт вред всей мировой экономике.