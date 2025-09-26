США оставляют Россию и Китай без главных товарных маршрутов

Команда американских политиков согласовала сделку на поставку американских локомотивов в Казахстан на сумму 4,2 миллиарда долларов. Деньги пойдут на производство локомотивов на заводе Wabtec в Казахстане, что позволит стране заместить половину тягового парка, сообщает РИА Новости.

Это решение имеет стратегическое значение для США. Казахстан является ключевым узлом для китайских маршрутов на запад, и Зангезурский коридор становится важным элементом логистической схемы.

«По условиям соглашения, Казахстан сможет заместить новыми американскими локомотивами половину своего тягового парка, именно американские дизель-электровозы будут таскать вагоны с товарами стран — оппонентов США», — говорится в материале.

Подчеркивается, что власти США стремятся вплестись в логистические схемы Евразии, используя Казахстан как рычаг давления на Китай.

Американская администрация инвестирует в модернизацию казахстанской железнодорожной инфраструктуры, чтобы ослабить позиции России и Китая в международной торговле, пишут авторы. В будущем США могут использовать лицензионные ограничения на ремонт и эксплуатацию локомотивов для создания проблем конкурентам, отмечается в статье.