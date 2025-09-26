Китай решил бросить вызов мировым центрам золота

Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир.

По данным источников Bloomberg, Народный банк Китая через Шанхайскую золотую биржу уже несколько месяцев активно предлагает центробанкам других стран покупать золотые слитки и хранить их на своей территории. Эти усилия вызвали интерес, по крайней мере, у одной страны Юго-Восточной Азии.

Золотые резервы будут храниться на депозитарных складах, связанных с Международным советом Шанхайской биржи золота (SGE), который был создан Народным банком Китая в 2014 году как основная площадка для торговли золотом между иностранными и китайскими участниками. Источники утверждают, что новые закупки будут учитываться в резервах иностранного государства и не будут изыматься из существующих запасов.

Центробанки разных стран стали больше скупать золота в резервы после 2022 года, когда США и ЕС заморозили российские резервы.

В мире исторически сложилось три мировых центра золота – это США, Великобритания и Швейцария. Основные хранилища находятся в Федеральном банке Нью-Йорка, в Банке Англии и в коммерческих банках в Цюрихе. В США хранится более 8 тыс. тонн золота, из них в Форд-Ноксе – более 4,5 тыс. тонн, в хранилищах Банка Англии – более 5 тыс. тонн мировых золотых резервов на сумму почти 600 млрд долларов. В Швейцарии – чуть более 1000 тонн.

«Нью-Йорк стал центром мировой торговли золотом после Второй мировой войны, потому что территорию США не бомбили, экономика – мощная, доллар стал основной резервной валютой после подписания Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году. Многие страны стали хранить золото в хранилищах США как гарантию безопасности. Кроме того, это был главный центр ликвидности, где золото можно было быстро продать, не перевозя его физически через океан. Плюс США восстанавливали Европу, и часть кредитов выдавалась под залог золота», – рассказывает Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата».

Лондон тоже стал мировым финансовым центром, здесь была создана система торговли и хранения золота, которая вызывала доверие, и многие страны ради удобства до сих пор хранят свое золото в Лондоне, добавляет эксперт.

«А Швейцария привлекает своей политикой нейтралитета и сохранения банковской тайны на протяжении веков. Она выполняет роль сейфа Европы. Здесь никогда не было никаких вторжений, даже фашисты не вторгались в Швейцарию. Более того, сами фашисты хранили золото в Швейцарии. И до сих пор его не получилось изъять, даже после Нюрнбергского процесса и осуждения фашизма. В Швейцарии по-прежнему остается нацистское золото. Плюс в Швейцарии находится четыре аффинажных завода по переработке золота и отчистке его до высшей пробы», – рассказывает Вязовский.

Однако постепенно страны перестают доверять этим центрам и возвращают свое золото обратно к себе на территорию. История с Россией показала, что в любой момент ваши активы могут быть арестованы и изъяты, в том числе золотые запасы.

На самом деле проблемы начали возникать еще до 2022 года. Еще до истории с Россией были ситуации, когда страны не могли вернуть свое золото. Германия, например, годами пыталась вернуть свое золото, которое хранилось в США.

«Самый яркий пример отъема – это Венесуэла, которая хранила свое золото в Лондоне. Но после того, как там поменялась власть, которая не устроила американцев и англичан, венесуэльское золото было арестовано. Венесуэла до сих пор пытается через суды вернуть свое золото обратно», – напоминает Вязовский.

Кроме того, циркулировали обвинения, что у США в реальности уже давно нет физически столько золота, сколько на бумагах.

Еще в 2009 году в прессе появилась информация о том, что США продали Китаю 70 тонн золотых слитков, которые оказались сделаны из вольфрама, а сверху покрыты золотом. В 2012 году такая же история в самих Штатах: ВИП-клиенты приобрели снова вольфрам вместо золота с настоящими штампами ФРС США.

Американский президент Дональд Трамп в феврале 2025 года несколько раз заявлял, что проведет аудит американских золотых запасов. Илон Макс планировал провести прямую трансляцию этой инспекции. Однако план закончился ничем.

«Я не думаю, что в хранилищах США хранится вольфрам, а золота нет. Скорее всего, золото там все-таки есть, но сверка запасов и обязательств могла бы выявить неприятные моменты. Например, что золото заложено по каким-то кредитам или по своповым операциям, когда владелец золота закладывает его в обмен на юани или другую валюту с последующим возвращением в исходное состояние. Аудит крупнейших хранилищ золота США и Англии, конечно, нужен, но туда не допускают никаких посторонних аудиторов. Все это, конечно, подрывает доверие к хранению золота на их территории», – говорит вице-президент компании «Золотая плата».

Почему же многие страны не хранят золото на своей территории, а продолжают его отдавать на хранение в другие страны? Причина проста – не все страны свободны в своей политике, в том числе экономической. В свое время США привлекли к себе столько чужого золота, в том числе в обмен на кредитные деньги. Теперь и Китай может пойти по схожему пути.

«У нас один из крупнейших золотодобытчиков – это Гана, которая активно сотрудничает с Китаем, получает китайские кредиты на различные проекты. Китайцы вообще очень активно работают в Африке. Если вы хотите кредитоваться в Китае, получить китайские технологии или провести своповые операции, то вполне возможно, что частью этих договоренностей является хранение золота на территории Китая в качестве залога», – объясняет возможный механизм Вязовский.

Зачем Китай вообще хочет стать центром хранения золотых резервов? Это не только укладывается в стратегию освобождения от долларовой зависимости.

«Чем больше у вас золота, тем больше доверия к вашей валюте. Почему доллар – это резервная валюта, которая используется в семидесяти процентах мировой торговли? Потому что за ним стоит самый большой объем золотых резервов в мире – более 8 тыс. тонн. Если Китай бросает вызов США, то это надо делать во всех сферах – экономика, промышленность, финансы, золото», – объясняет собеседник.

Чтобы сделать юань главной резервной валютой мира, Китаю надо накопить, во-первых, большой объема золота, а во-вторых, создать большой ликвидный долговой рынок, большой госдолг, которого сейчас нет, считает Вязовский. В США есть и самый большой золотой запас, и самый надежный и ликвидный рынок казначейских гособлигаций, и Китаю тоже нужно идти в этом направлении.

Что касается России, то учитывая урок 2022 года, ей вряд ли стоит вовлекаться в подобные истории, даже если она касается Китая, а не США.

«России не надо участвовать в этой китайской схеме, а стоит увеличивать долю золота в резервах с текущих 30% до 40-50%, закупая металл собственного производства. Мы добываем больше 300 тонн. Мы сами себя обеспечиваем, и никакие санкции нам больше не страшны», – считает Вязовский.

А Китай своих «золотых» клиентов найдет – в той же Африке, Вьетнаме, Пакистане и других странах, которые активно с ним сотрудничают и получают кредитование.

Тренд на скупку золота центральными банками в мире продолжается. У самого Китая когда-то было вложено более триллиона долларов в госдолг США, а сейчас вложения сократили на треть – до менее 700 млрд долларов. И часть этих средств перекладывается в золото. И такой бешеный спрос вкупе с внешней неопределенностью позволяют золоту ставить новые ценовые рекорды. Унция золота уже быстро взлетела до 3800 долларов, к концу года будет, скорее всего, четыре тысячи долларов, а на следующий год планка поднимется до 4500-5000 долларов за унцию, прогнозирует Вязовский.

Рублевая цена золота тоже растет на фоне увеличения долларовой стоимости и ослабления курса рубля к доллару.