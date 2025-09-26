В Госдуме прокомментировали ситуацию с закрытием АЗС и нехваткой бензина

В России за примерно два месяца количество автозаправочных станций сократилось на 360, а в ряде регионов ввели ограничения объемов отпуска бензина.

Сообщается также о предстоящем резком скачке цен на топливо, однако важно не паниковать, так как вскоре ситуация на рынке стабилизируется, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Первое – это вопрос безопасности, обеспечения работы всех органов управления, правопорядка, а также общественного транспорта и так далее. Это приоритет. А второе – не надо разгонять панику. Я уверен, что в ближайшее время ситуация нормализуется», — заявил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что стоимость бензина повышается уже давно, на фоне чего власти принимают меры. Сообщения о скачке цен на топливо в регионах проверяются со стороны ФАС и Минэнерго, отметил Нилов. По его словам, сейчас важно не разгонять панику, чтобы не повторилась уже наблюдавшаяся в прошлом ситуация с гречкой, солью и прочими продуктами, когда люди начинали закупать запасы, задирая цены, а после не знали, что делать с приобретенными товарами. В пример депутат привел пандемию коронавируса, когда россияне начали скупать чеснок, лимон, имбирь и мед, на фоне чего цены подскочили. После их стабилизации многие пожалели о своих запасах, заключил Нилов.

Напомним, на днях газета «Известия» сообщила, что в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Так, некоторые сети, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупредила, что в ближайшее время стоимость бензина вырастет до «космических» показателей из-за того, что независимые АЗС столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъемных закупочных цен. По ее мнению, для сдерживания роста ценников властям нужно договариваться с вертикально-интегрированными компаниями.