Путин пошутил про «конкурента» «Газпрома»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 сентября, на встрече с коллегой из Белоруссии пошутил, что запуском новой белорусский атомной электростанции создали конкурента для «Газпрома».

© Вечерняя Москва

По словам главы российского государства, новая энергетический объект покрывает около 40 процентов потребления электричества белорусскими гражданами.

— Мы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Президенты на встрече в Кремле намерены обсудить широкий круг вопросов, касающихся как региональной повестки, так и двусторонних отношений. Глава белорусского государства ранее отмечал, что планирует передать российскому коллеге определенные послания от США.

Российский лидер в свою очередь отметил, что ни одной стране не удастся заменить Белоруссию для Москвы. Лукашенко, в свою очередь, ответил ему тем же, подчеркнув, что никто не сможет заменить Россию для Минска.

Лукашенко заявил, что Путин сделал из Белоруссии настоящее ядерное государство. Политик поблагодарил российского лидера за это, а также похвастался «красивой атомной станцией».