ЦБ опубликовал график решений по ключевой ставке на 2026 год

Банк России опубликовал календарь заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год. В следующем году пройдет восемь заседаний, четыре из которых — опорные. Эти заседания сопровождаются публикацией среднесрочного макропрогноза, комментария к нему и резюме обсуждения ставки.

Даты заседаний ЦБ по ключевой ставке в 2026 году:

13 февраля 2026 года — опорное;

20 марта 2026 года;

24 апреля 2026 года — опорное;

19 июня 2026 года;

24 июля 2026 года — опорное;

11 сентября 2026 года;

23 октября 2026 года — опорное;

18 декабря 2026 года.

Сейчас ключевая ставка составляет 17% годовых. Ближайшее заседание совета директоров, на котором Центробанк примет решение по ставке, запланировано на 24 октября 2025 года.