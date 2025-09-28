В магазинах и супермаркетах началась «скимпфляция»

В продуктовых магазинах России стало всё чаще фиксироваться такое явление, как «скимпфляция».

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» предупредил старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин, передаёт ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, речь идёт о порочной практике производителей и продавцов, при которой происходит замена привычных и качественных ингредиентов или компонентов на более дешёвые аналоги с одновременным сохранением прежней цены продуктах.

Понятие «скимпфляция» происходит от английского слова to skimp, что можно перевести как «экономить» или «скупиться». С помощью такого подхода представители бизнеса пытаются сократить себестоимость товара, сохранив свой уровень прибыли.

В российских продуктовых магазинах и супермаркетах это явление проявляется всё ярче — покупатели сталкиваются с тем, что знакомые товары становятся иными: размеры упаковок уменьшаются, рецептуры меняются, а качество падает.

Например, в хлебобулочных изделиях уменьшается количество натуральных компонентов, в молочной продукции заменяют масла или сливки на растительные жиры, а в мясных полуфабрикатах нередко сокращают долю мяса и добавляют более дешёвые наполнители.

Причинами такой экономии являются рост издержек, инфляционное давление, сложности в поставках качественного сырья и желание производителей сохранить доступную цену для конечного потребителя. Так что «скимпфляция» по сути выполняет роль скрытой инфляции: покупатель платит ту же сумму, но получает меньшее качество или количество продукта.