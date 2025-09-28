Экономист оценил вероятность дефицита топлива в России

Несмотря на плановые и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в России достаточно бензина, заявил РИА Новости замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Запасы бензина и дизтоплива в резервуарах НПЗ, на нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, в системе "Транснефти", а также в ж/д цистернах (объемы со статусом "в пути") позволяют "продержаться" экономике страны без снижения потребления даже при полном прекращении производства несколько десятков дней", - сказал эксперт. Он добавил, что этого времени хватит, чтобы закончить основную часть ремонтных работ на НПЗ. По мнению Колобанова, в случае аварий и внеплановых ситуаций сложности всегда связаны не с дефицитом топлива, а с быстрым поиском логистических решений. "Для паники нет никакого основания, а конечным потребителям можно посоветовать только более вдумчиво относиться к раздуваемой истерии и своими действиями по покупке топлива "про запас" и "на всякий случай" не провоцировать еще большие дисбалансы", - подчеркнул специалист. Колобанов отметил, что "призрак" дефицита топлива появляется в России каждые два-три года. При этом незначительные дисбалансы из-за действий спекулянтов могут достигать заметных размеров. А топливные компании - не "богоугодные заведения" и как бизнес-структуры стремятся заработать максимум в любой ситуации. На этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в стране есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков. По его словам, такая практика была всегда.