Стало известно о «не разыгранной карте» союзников Украины против России

У союзников Украины осталась одна пока еще не разыгранная карта в виде замороженных активов России, которую они на данный момент используют крайне неохотно.

С такой оценкой выступила британская газета The Telegraph.

«Запад держит замороженные российские активы — по оценкам, примерно на ~230 млрд евро — которые можно было бы использовать либо напрямую для финансирования военных усилий Украины, либо как обеспечение кредита на закупку вооружений», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Киеву пришло время предоставить «финансовое оружие», которое может оказаться решающим.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите, который, как ожидается, состоится 23–24 октября.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.