Когда ключевая ставка вернется к однозначным значениям

Ключевая ставка станет однозначной не ранее 2027 года и достигнет 7,5–8,5% годовых, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Более раннее снижение возможно при улучшении геополитической ситуации, нормализации бюджетной политики и замедлении роста зарплат, считает эксперт.

«Инфляция вернется к целевым 4% не ранее 2027 года. Тогда ключевая ставка может вернуться в свой нейтральный диапазон, в область однозначных значений 7,5–8,5%. В этом сценарии ставки по вкладам будут около 6–7%, а ставки по кредитам — около 10%», — рассказал он «Газете.Ru».

По его базовому прогнозу, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца этого года. Инфляция к концу года замедлится до 6,2% с текущих 8,1%. К концу 2026 года Михаил Васильев ожидает снижения ключевой ставки до 14% годовых при инфляции 5,9%. В этом сценарии ставки по вкладам останутся в районе 11–13% годовых, ставки по кредитам — не ниже 15–17% годовых.