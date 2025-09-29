В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

Госдума в ближайший год собирается усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. Об этом журналистам рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости.

Он заявил, что депутаты собираются внимательно проверить наличие финансового обеспечения в полном объеме для всех ключевых направлений. В первую очередь речь идет об обеспечении обороны и безопасности страны, а также о выполнении социальных обязательств.

Рассмотрение бюджетного пакета, который в понедельник, 29 сентября, внес в Госдуму Минфин, начнется с прогноза социально-экономического развития страны, основных параметров федерального бюджета, основных направлений бюджетной и таможенно-тарифной политики, а также поправок к основному финансовому документу страны на 2025 год.

Далее начнется обсуждение госпрограмм, разделов и подразделов бюджета. В дискуссиях примут участие профильные комитеты, комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства, эксперты. Предполагается, что поправки к текущему бюджету в первом чтении рассмотрят 15 октября, а документ на ближайшие три года — 22 октября.

В проекте бюджета предусмотрен рост ВВП в 2026 году на 1,3 процента, доходы бюджета должны составить 40,3 триллиона рублей, а расходы — 44,1 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,8 триллиона рублей, а расходы в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, упадут по сравнению с 2025 годом.

В начале лета Макаров предупреждал, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, если у государства не хватит денег на постоянно возрастающие потребности населения. Он указал, что социализм исчез после того, как не смог выполнить свой основной экономический закон, а «мы свои основные экономические законы еще даже не написали».