Трамп: США введет 100%-ные пошлины на импортную кинопродукцию

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social пообещал ввести пошлины на импортную кинопродукцию в 100%.

«Наш бизнес кинопроизводства украден из США другими странами, как конфетка у ребенка», — заявил он.

По словам американского лидера, Калифорния и ее «слабый губернатор» перенесли тяжелый удар. Он добавил, что для решения этой застарелой, бесконечной проблемы планируется ввести 100% пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США.

До этого Трамп объявил о введении новых отраслевых пошлин на тяжелые грузовики, а также кухонные шкафы, тумбы для ванных комнат и мягкую мебель.

23 сентября американский лидер, выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.