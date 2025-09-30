Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии

В июле Белоруссия после продолжительного перерыва возобновила продажи бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже, а в сентябре резко увеличила их. Об этом со ссылкой на данные площадки и информацию ее представителя сообщает РБК.

За последние три месяца на торгах удалось реализовать 96,9 тысячи тонн, что на 36 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в первый месяц осени закупка российскими АЗС белорусского бензина в месячном выражении подскочила на 168 процентов, а дизтоплива — на 83 процента.

Большая часть продаж пришлась на дизельное топливо (69,1 тысячи тонн), а также бензин Аи-95 (23,2 тысячи тонн). Торги бензинами Аи-92 и Аи-100 носили незначительный характер.

Как отмечает издание, в последний раз Белоруссия поставляла бензин и дизельное топливо в Россию осенью прошлого года. Нынешнее возобновление продаж совпало с проблемами на российском топливном рынке, связанными с большим количеством внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак дронов.

При этом источники в отрасли утверждают, что часть белорусского топлива поставляется по прямым контрактам с нефтяниками в обход биржи. Управляющий партнер трейдинговой компании «Пролеум» Максим Дьяченко сообщил, что реальные объемы продаж выше, чем отражается в биржевой статистике, хотя относительно общего размера рынка они невелики.

В начале сентября стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже достигла максимального значения за всю историю, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Позднее ее удалось опустить ниже 80 тысяч рублей. Тем не менее к концу месяца рекорд стоимости несколько раз обновил бензин Аи-92, а дизельное топливо приблизилось к максимальным значениям.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Крыма и Севастополя временно ограничили продажу бензина на АЗС, а в некоторых городах Дальнего Востока жители жалуются на полное отсутствие топлива на заправках.