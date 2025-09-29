Мишустин рассказал о производствах, где «робот делает робота»

Множество инновационных производств открылось в России в последний год. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Об успехах Россия в производственных инновациях он рассказал на пленарной сессии выставки «Иннопром» в Минске.

Глава кабмина рассказал о крупнейшей в мире линии по производству ДСП-плит, открытой в Калужской области.

Он также вспомнил об открытом уникальном предприятии в Нижегородской области по производству силикагелей. Кроме того, на Урале стали производиться промышленные роботы, их предназначение — работа с тяжелыми грузами.

«Их производство построено по принципу «робот делает робота»», — указал он.

Недавно в России оценили возможный налог на труд роботов. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что налог на труд роботов должен вводиться в России как временный и адресный инструмент, применимый в исключительных случаях — там, где автоматизация приводит к реально подтвержденному сокращению рабочих мест, особенно в социально чувствительных отраслях.