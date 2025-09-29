Орбан: Венгрия не станет менять РФ на ненадежного поставщика

Венгрия не заменит надежные поставки газа и нефти из России на ненадежные. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отметил, что из РФ «надежно поступают газ и нефть». По словам Орбана, в случае прекращения поставок из России их придется получать от другого источника, который в любом случае будет «менее надежным, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский».

«Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует РФ. Поэтому менять надежное на ненадежное — нормальные люди так не поступают», — сказал премьер.

Ранее Орбан сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом отказ Будапешта от нефти и газа из России. Премьер подчеркнул, что «правильно представил национальную позицию» по этому вопросу, указав, что власти республики были и будут привержены интересам страны.