Еврокомиссия (ЕК) выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов РФ на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября.

Отмечается, что эти средства будут передаваться Киеву траншами в качестве кредитов. Издание не сообщает о количестве траншей и о том, в какой срок будет осуществлена передача.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.