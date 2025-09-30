При снижении ставок вкладчики могут частично изъять свои сбережения из банков, однако изменение условий происходит постепенно, поэтому переход от накоплений к активному расходованию будет плавным.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, Центробанк продолжит снижать ключевую ставку при замедлении роста цен, который наблюдается последние полгода, и при условии отсутствия экономических шоков. Парламентарий также добавил, что, по его мнению, в текущем году регулятор снизит ставку, хотя не до уровней, которые бы все участвующие в рынке ждали.

Депутат предположил, что в этом году возможно, что ставка опустится ниже 15%, хотя полностью исключать такой сценарий преждевременно. Отвечая на вопрос о том, станут ли россияне снимать деньги с вкладов для покупки товаров и жилья, Аксаков выразил мнение, что такие действия не будут резко массовыми.

Парламентарий пояснил, что вкладчики, конечно, могут изъять часть средств при снижении ставок, чтобы направить их на текущие расходы, инвестировать в фондовый рынок или купить недвижимость. Однако, поскольку снижение ставок происходит постепенно и без внезапных изменений, переход к более активному потреблению будет тоже происходить плавно.