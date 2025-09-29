Эрдоган высказался об отказе от российской нефти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна диверсифицирует источники энергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это заявление он сделал на фоне призыва президента США Дональда Трампа не покупать нефть у России. По словам Эрдогана, Турция придерживается верной энергетической политики — в стране удалось обеспечить работу промышленности и комфортное проживание граждан во время зимы.

«Трудности, с которыми столкнулась Европа в первые месяцы войны между Россией и Украиной, показали, насколько верна была наша политика. Мы обеспечили как работу промышленности, так и комфортное проживание наших граждан в зимний период. Как и другие страны-поставщики, мы считаем США важным партнером. Приобретение природного газа стало очень стратегическим шагом в этом направлении», — заявил он.

Ранее Эрдоган заявил, что конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с Трампом.