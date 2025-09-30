Древесина дорожает: что стоит за новыми пошлинами США

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 10% пошлины на хвойные пиломатериалы и лесоматериалы, а также 25% на кухонные шкафы, тумбы под раковину и мягкую мебель из дерева, передает Bloomberg.

Пошлины вступят в силу с 14 октября, а некоторые из них вырастут с 1 января. Это часть его политики по поддержке внутреннего производства. Согласно указу, некоторые ставки вырастут с 1 января: определенные виды мягкой мебели из дерева будут облагаться 30% пошлиной, а кухонные шкафы и тумбы под раковину — 50%. Эти меры направлены на укрепление цепочек поставок и повышение промышленной устойчивости.

Однако застройщики предупреждают, что пошлины могут отпугнуть инвестиции в строительство и ремонт, что ослабит кампанию Трампа по стимулированию покупки жилья. Канада, крупнейший поставщик древесины в США, уже подпадает под 35,2% пошлины, и её доля на американском рынке составляет около пятой части.

Эти меры вводятся в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли, который позволяет президенту вводить пошлины в интересах национальной безопасности. США уже ввели пошлины на сталь и алюминий, а также ведут расследования по другим товарам, таким как солнечные панели, самолёты, полупроводники и критически важные минералы.

Отраслевые сборы обладают большей юридической устойчивостью. Верховный суд рассматривает иск о взаимных пошлинах, в то время как администрация разрабатывает альтернативный порядок действий на случай их отмены. Экономики, заключившие торговые соглашения с Трампом, получат выгодные условия. Например, для Великобритании импортные пошлины не превысят 10%, а для Европейского союза и Японии они составят не более 15%.

В Конгрессе некоторые республиканцы предлагали ввести пошлины, чтобы поддержать промышленность в своих штатах. В частности, производители мебели в Северной Каролине сталкиваются с конкуренцией со стороны субсидируемых иностранных компаний.

В материале говорится, что введение новых пошлин может усилить позиции местных производителей, но негативно скажется на бизнесе розничных продавцов мебели. В числе компаний, которые пострадают, можно назвать Wayfair, Arhaus, Williams-Sonoma и RH. В то же время фирмы с более сложными внутренними цепочками поставок, такие как Ethan Allen и La-Z-Boy, могут получить преимущества.

Мебельный сектор уже находится в рецессии, и новые пошлины могут усугубить ситуацию. Коалиция «Мебель для Америки» предупреждает, что пошлины сократят американскую рабочую силу и не смогут изменить глобальные тенденции в мебельной промышленности.