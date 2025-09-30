Раскрыто, как Россия может обойти санкции ЕС на поставки СПГ

Поставки российского СПГ могут быть перенаправлены за пределы Европы, если ЕС запретит импорт, но не введет санкции против заводов-производителей. Об этом заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне, передает Bloomberg.

Как отмечается, TotalEnergies, акционер «Ямал СПГ», имеет долгосрочный контракт на покупку топлива с этого завода в России. У компании есть контракты на 5 миллионов тонн СПГ с «Ямала», из которых 2 миллиона идут в Европу, 2 миллиона — в Азию, а один миллион не имеет географической привязки.

Пуянне отметил, что компания может перенаправить СПГ в Турцию или Индию, если ЕС введет запрет на импорт, но не санкции против «Ямала». В случае санкций TotalEnergies будет вынуждена прекратить поставки и объявить форс-мажор.

ЕС рассматривает запрет на российский СПГ в рамках отказа от ископаемых видов топлива, но пока неясно, какие меры будут приняты. Ранее Пуянне заявлял, что существует множество альтернатив российскому газу.