Американские пошлины обрушили итальянский экспорт

После устойчивого роста в предыдущие два месяца итальянский экспорт сократился на 7,7 процента по сравнению с августом 2024 года, когда он увеличился на 9,9 процента. Об этом сообщил Итальянский институт статистики (ISTAT).

Сильнее всего снизился экспорт в страны за пределами Европейского союза — в августе он упал на 8,1 процента по сравнению с июлем. Особенно пострадали продажи промышленного оборудования, которые уменьшились на 16,7 процента. Потребительские товары также показали слабые результаты: от автомобилей до бытовой техники, от продуктов питания до одежды — их экспорт упал почти на 10 процентов.

При этом на 6 процентов выросли продажи энергоносителей, а также на 2,2 процента увеличился объем экспорта промышленных полуфабрикатов — продуктов, которые прошли частичную обработку и используются в качестве исходного материала в последующих стадиях обрабатывающего процесса.

Если говорить об общем экспорте, то наиболее пострадавшими секторами стали потребительские товары длительного пользования, которые потеряли более четверти своей стоимости (-26,3 процента), за ними следуют продукты питания, текстиль и одежда (-13,2 процента).

Как пишет издание «Стампа», основной причиной падения экспорта стали американские пошлины. США, исторически являющиеся основным рынком сбыта итальянской продукции за пределами Европы, сократили закупки на 21,2 процента. Только на долю американцев приходится более половины общего снижения итальянского экспорта. Турция также резко сократила импорт из Италии (-26,1 процента). Единственными «светлыми пятнами» на этой мрачной картине являются Великобритания, где продажи выросли на 5 процентов, и Швейцария (+4,7 процента). Однако этого оказалось слишком мало, чтобы компенсировать потери на других рынках.