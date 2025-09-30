ЦБ представил символы для новой купюры в 500 рублей

Эксперты отобрали символы Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорска для изображения на новой банкноте номиналом 500 рублей, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Эксперты предварительно отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского округа», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее в ЦБ России анонсировали разработку новой банкноты номиналом 500 рублей.

Кроме того, сообщалось, что банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная в 2022 году, скоро может получить обновлённый дизайн.