Как повышение НДС повлияет на цены на продукты

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% может привести к росту инфляции, особенно при все еще повышенных инфляционных ожиданиях населения, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В 2019 году повышение НДС отразилось на ускорении инфляции на 0,6–0,7 п. п. В этом году вклад повышения НДС может быть более заметным, около 1 п. п. к темпам инфляции, поскольку из-за снижения прибылей бизнес имеет меньше пространства для сглаживания цен», — рассказал он Сравни.

Меньше всего повышение НДС затронет продуктовых ретейлеров, поскольку льготная ставка 10% на продукты питания, лекарства, детские товары и другую социально значимую продукцию сохранится, говорит Александр Джиоев. Аналитик отмечает, что продавцы могут переложить НДС в цены.

Ранее в ЦБ заявили, что повышение налога будет «в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части», если план по возвращению к нулевому структурному дефициту бюджета в 2026 году останется в силе.