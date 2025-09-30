Путин подписал указ о порядке продажи федерального имущества

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества.

В документе отмечается, что необходимость механизма обусловлена недружественными действиями западных стран и необходимостью защиты национальных интересов.

«Реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее — федеральное имущество), может осуществляться с учётом... особенностей», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что «Главпродукт» перешёл в собственность России.