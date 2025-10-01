Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года

Практически все эксперты соглашаются, что в конце 2025 года ключевая ставка Центрального Банка вряд ли опустится ниже уровня 15%.

"Полагаю, что на двух оставшихся заседаниях Совета директоров Банка России 24 октября и 19 декабря ключевая ставка будет плавно снижаться с нынешних 17%. Скорее всего, с шагом в 1 п.п., и на последнем в этом году заседании установится на уровне 15%", – сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Уровень в 15% ставки тоже не идеален, но в этом случае льготные программы для малых технологических компаний подешевеют, что даст им небольшой толчок к развитию, считает гендиректор госкорпорации МСП Александр Исаевич.

Даже небольшого шажка хватит, чтобы одновременно ослабить давление на бизнес и простимулировать инвестиции, пишут Известия.

