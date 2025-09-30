Сенат США собрался ежемесячно передавать Украине 10 млрд из российских активов

В Сенате Конгресса США 30 сентября был зарегистрирован проект резолюции, предусматривающий ежемесячную передачу Украине не менее 10 млрд долларов из замороженных российских суверенных активов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Документ призывает исполнительную власть США, а также лидеров стран G7 и Евросоюза принять меры по изъятию российских средств и их регулярному перечислению украинской стороне. Инициатором резолюции выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди (штат Луизиана), среди соавторов — сенаторы Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут), Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) (республиканец, Южная Каролина) и Шелдон Уайтхаус (демократ, Род-Айленд). Законопроект направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената.

По мнению авторов, передача замороженных российских активов важна для поддержки Украины и обеспечения стабильности в регионе.

«Резолюция призывает исполнительную ветвь власти и лидеров G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России и передавать их Украине траншами в размере не менее $10 млрд ежемесячно», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенной на сайте Сената.

Подробности содержания резолюции пока не раскрываются — текст документа еще не обнародован. Известно, что инициатива получила поддержку представителей обеих партий, что может повысить ее шансы на прохождение в Сенате. В случае одобрения комитетом по иностранным делам документ будет вынесен на обсуждение всего состава палаты.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что подобные шаги приведут к разрушению глобального финансового порядка и усилению экономического сепаратизма, напоминает «Царьград». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно примет ответные меры, вплоть до организации юридического преследования причастных к изъятию российских резервов в Европе.

