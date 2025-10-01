«Ситуация завертелась»: эксперт о передаче Западом активов России

Финансовый аналитик Александр Тимофеев прокомментировал в беседе с «Царьградом» ситуацию с передачей западными компаниями активов России.

По словам эксперта, «ситуация за три года завертелась настолько, что восстановить, где чьи деньги, уже невозможно». По мнению Тимофеева, масштабные действия по экспроприации замороженных на Западе активов России маловероятны.

Как уточнил он, некоторые западные компании, покидая Россию, сворачивали бизнес и передавали управление российским менеджерам. При этом российские игроки поступали так же, отметил аналитик.

США захотели передавать Украине средства из замороженных российских активов

По его словам, когда госбанки уходили из островных стран, нет уверенности, что они продавали активы. Скорее всего, они передавали их во временное управление, отметил Тимофеев. За три года невозможно точно определить, сколько западных денег осталось в России, а сколько российских — на Западе, добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в сенат США внесли резолюцию, которая предусматривает изъятие замороженных российских активов с последующим направлением средств украинской стороне. Предполагается передача минимум $10 млрд ежемесячно в качестве траншей.