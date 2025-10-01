Жители США бьют тревогу: из-за ИИ цены на электричество взлетели

В США наблюдается значительный рост числа центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта, что привело к резкому увеличению оптовых цен на электроэнергию. Это вынудило местных жителей сокращать свои расходы, сообщает Tom's Hardware.

По информации агентства Bloomberg, за последние пять лет стоимость недвижимости в районах размещения новых дата-центров возросла на 267%.

В частности, как отмечается в материале Tom's Hardware, счета за электроэнергию у мужчины, живущего на пособие по инвалидности, увеличились на 80% за три года, в то время как у жительницы Арлингтона рост составил более чем 25%.

Эксперты предупреждают о грядущем буме искусственного интеллекта: анонсированные проекты дата-центров еще не реализованы, но к 2035 году они могут составлять почти 10% энергопотребления США. Компания OpenAI представила концепцию будущего, в котором у каждого жителя планеты будет по 10 миллиардов графических процессоров.

В качестве решения проблемы предложено строительство электростанций непосредственно на территории ЦОД, как это было сделано с дата-центром Colossus компании xAI. Газовые турбины гарантируют стабильное электроснабжение и могут сократить затраты при избытке энергии. Вместе с тем такой подход поднимает вопросы об экологическом влиянии, поскольку энергозатраты дата-центров останутся на прежнем уровне. Крупные технологические компании активно выступают за строительство новых объектов.