Политолог Георгий Бовт высказался о топливном кризисе в России. По его словам, в прошлом году, когда началась серия массированных атак на нефтеперерабатывающие заводы, предполагалось, что российский рынок сможет без значительных трудностей компенсировать сокращение действующих мощностей примерно на 15% или чуть более.

По словам эксперта, сегодня объемы вынужденного простоя уже достигли почти 40%, что, как и ожидалось, привело к дефициту топлива в районе 20%. Ситуация пока не достигла критического уровня и может быть частично компенсирована повышением цен на атомные электростанции, отметил специалист.

Топливный кризис в российских регионах усугубился

Однако, как уточнил Бовт, если тенденция сохранится, возможно введение карточек или других форм ограничения продажи топлива. Некоторые специалисты предлагают в этих условиях либерализовать импорт нефтепродуктов, отметил он.

Ранее «Независимая газета» сообщила, что запрет на экспорт бензина в России вызвал топливный кризис, который даже противники, стремящиеся к дестабилизации экономики, считают неожиданным.