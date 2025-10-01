Названы страны, по которым сильнее всего ударят новые пошлины Трампа

Пошлины на импорт лесоматериалов и мебели, введенные президентом США Дональдом Трампом, наиболее сильно затронут Канаду, Вьетнам и Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

С начала 2026 года тарифы будут повышены, а в течение ближайших 2,5 месяцев они останутся неизменными. За этот период потребители понесут значительные дополнительные расходы на импорт из ряда стран. Например, за товары из Вьетнама будет переплачено 317 млн долларов, из Канады — 161 млн долларов, из Китая — 96 млн долларов, из Мексики — 70 млн долларов и из Малайзии — 26 млн долларов.

Как отмечается, за 2,5 месяца, благодаря увеличению пошлин, США могут получить около 827,9 млн долларов доходов. В Вашингтоне ранее объявили о введении новых пошлин на импорт лесоматериалов и некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. Пошлины составят 10% на лесоматериалы и 25% — на мебель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что введение американскими властями новых пошлин может усилить позиции местных производителей, но негативно скажется на бизнесе розничных продавцов мебели.