ЕС выплатил Киеву новый транш из доходов от российских активов

Украина получила от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Об этом следует из заявления Еврокомиссии.

Уточняется, что Европейская комиссия выделила Киеву девятый транш исключительной макрофинансовой помощи. Ее размер составляет четыре миллиарда евро, два из них будут направлены на производство беспилотников.

Общая сумма поддержки приближается к 178 миллиардам евро. Это еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора.

По итогам текущего года в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility Украина рассчитывает получить в сумме 54 миллиарда долларов, 30 из них еще не поступили в страну.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные активы РФ без серьезного нарушения международного права невозможно. Это может привести к «началу полного хаоса».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также призывал не трогать российские активы. С его слов, экспроприация средств РФ приведет к негативным последствиям для глобального рынка капитала.