Серьезное давление: экономика США под угрозой из-за шатдауна

В среду начался шатдаун (от английского shutdown — «закрытие», «остановка» или «отключение») федерального правительства США из-за разногласий между демократами и республиканцами по бюджету. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, шатдауны ограничивают экономическую активность, влияя на зарплаты федеральных служащих и выпуск важных экономических данных. Чем дольше шатдаун, тем сильнее его негативное воздействие.

В материале говорится, что около 800 тыс. сотрудников, включая военнослужащих, могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Административно-бюджетное управление определит, кто продолжит работать без заработной платы. Бюро трудовой статистики не опубликует данные о занятости и инфляции, что может поставить под угрозу ежемесячные отчеты.

Компании, зависимые от государственных органов, рискуют потерять бизнес из-за задержек в предоставлении разрешений и недостаточного финансирования. В 2013 году шатдаун привел к сокращению числа рабочих мест на 120 тыс. Полный шатдаун 2019 года снизил ВВП на 0,4%, тогда как в 2013 году этот показатель составил 0,6%.

Туристическая индустрия терпит убытки в размере 1 млрд долларов каждую неделю из-за шатдауна. Работники TSA и авиадиспетчеры не будут получать зарплату, что может привести к задержкам в аэропортах. Служба национальных парков планирует оставить дороги и мемориалы открытыми, но уже столкнулась с потерей 24% персонала из-за сокращений.

Экономисты считают, что после шатдауна экономика восстановится, но угрозы массовых увольнений могут оставить долговременный след.