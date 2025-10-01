Раскрыта афера Евросоюза и Киева с российскими активами

Европа снова ссорится из-за замороженных после начала СВО российских активов. В Брюсселе ищут способы присвоить эти средства, избегая обвинений в коррупции, передает kp.ru.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит», который будет выплачиваться траншами на определенных условиях. При этом активы не будут конфискованы, а Украина должна вернуть кредит, если Россия выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европа может предоставить Киеву почти 140 миллиардов евро беспроцентных кредитов, но представитель Еврокомиссии увеличил эту сумму до 170 миллиардов. Это вызывает беспокойство у некоторых европейских лидеров, говорится в публикации.

Большая часть российских активов размещена в Бельгии, что вызывает недовольство этой страны. Европейский Центробанк тоже против таких действий. Однако, как пишут авторы, европейские политики не осознают, что Россия не собирается выплачивать репарации, а Киев не вернет деньги. Когда эта афера станет очевидной, они будут удивлены, подчеркивается в статье.

США захотели передавать Украине средства из замороженных российских активов

Ранее финансовый аналитик Александр Тимофеев прокомментировал в беседе с «Царьградом» ситуацию с передачей западными компаниями активов России. По словам эксперта, «ситуация за три года завертелась настолько, что восстановить, где чьи деньги, уже невозможно».