Объем торгов на Мосбирже рекордно вырос

В сентябре объем торгов на Московской бирже рекордно вырос. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи увеличился на 36,5 процента в годовом выражении. Он вырос с 119,2 до 162,7 триллиона рублей. По сравнению с августом 2025 года объем торгов вырос на 13,5 процента — месяцем ранее он оценивался в 143,5 триллиона рублей.

Предыдущий максимум биржи фиксировался в марте 2022 года. На тот момент он составлял 154,5 триллиона рублей.

В середине сентября торговая площадка временно приостанавливала работу. Причину решения не объяснили. Известно, что приостановка торгов могла быть связана со слишком большой волатильностью (обвалом или резким ростом) по большому классу активов.