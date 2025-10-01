Макрон раскритиковал идею выдать Украине кредит за счет российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею Евросоюза выдать Украине кредит за счет российских активов. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, что ранее Евросоюз предложил выделить Украине беспроцентный кредит на сумму почти 140 миллиардов евро за счет активов России. По словам Макрона, использование активов таким образом нарушает международное право.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», — заявил он.

Помимо этого, французский президент также добавил, что эту инициативу раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. По словам министра, Евросоюзу стоит использовать не замороженные российские активы, а доходы от них.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет обменять 140 миллиардов евро из российских активов на бескупонные облигации для Украины.