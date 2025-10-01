В Крыму урезали объемы продаж бензина в одни руки

Нормы продажи бензина в одни рук в Крыму урезали до 20 литров. О сокращении объемов заявил губернатор региона Сергей Аксенов.

По словам главы субъекта, ранее принятые меры пока не позволяют выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС.

«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября», — пояснил Аксенов.

Двумя днями ранее ограничения составляли не более 30 литров бензина в одни руки. По итогам рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров в Крыму также обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации и зафиксировали на ближайший месяц стоимость дизельного топлива на уровне до 75 рублей за литр, бензина марки АИ-92 — до 70 рублей, бензина марки АИ-95 — до 76 рублей и АИ-95 Премиум — до 80 рублей за литр соответственно.

Министр энергетики России Сергей Цивилев пообещал, что до конца октября проблема с бензином в Крыму и Севастополе будет полностью решена. Обстановка будет нестабильной до конца месяца, но волна ажиотажа сходит на нет, подчеркнул он. Аксенов в свою очередь рассказал, что власти нашли вариант решения проблемы с нехваткой топлива.